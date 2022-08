‘Baby’ pusher a Formia: sequestrato 1 kg di droga, giro di spaccio da 10.000 euro

Così piccoli, ancora minorenni. E già ‘baby pusher‘. A Formia, in provincia di Latina, nella serata del 5 agosto scorso le Fiamme Gialle di Latina, nel corso dei servizi di controllo, hanno ‘scoperto’ due ragazzini, proprio mentre si scambiavano le dosi di droga. E li hanno arrestati nelle adiacenze della struttura, che è sede del complesso bandistico “Umberto Scipione”.

Scambio di droga a Formia

I due ragazzini, entrambi di 16 anni, sono stati colti in flagranza dalle Fiamme Gialle di Formia, che erano appostate nella zona, mentre effettuavano lo scambio dello stupefacente, già diviso in dosi. Una volta sottoposti al controllo, si è scoperto che il primo ragazzo nascondeva 2 panetti di hashish di circa 100 grammi ciascuno, mentre il secondo aveva con sé 7 panetti e 3 involucri di forma cilindrica, sempre contenenti hashish, ben ‘occultati’ all’interno di uno zaino. In totale, stiamo parlando di circa 1 kg di droga, che è stata sequestrata. E che, immessa sul mercato formiano da lì a poco, avrebbe fruttato quasi 10 mila euro.

L’arresto

I due ragazzi sono stati arrestati e accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di Roma, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. In ogni caso, i controlli della Finanza continuano perché sempre più giovani (a volte giovanissimi) finiscono nei giri di spaccio. E il loro obiettivo è solo: contrastare il fenomeno e riportare la legalità.