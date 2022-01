Coronavirus, impennata di casi in provincia di Latina (oltre 1900): il bollettino Comune per Comune

Non c’è tregua in provincia di Latina, dove il Coronavirus giorno dopo giorno sta continuando a far alzare il numero dei positivi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 1.900 nuovi casi, più precisamente 1.944 con 6 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale.

Coronavirus Asl Latina: il bollettino del 14 gennaio 2022

I 1944 nuovi positivi sono così divisi, Comune per Comune: 231 ad Aprilia, 6 a Bassano, 2 a Campodimele, 11 a Castelforte, 49 a Cisterna di Latina, 24 a Cori, 86 a Fondi, 140 a Formia, 58 a Gaeta, 48 a Itri, 527 a Latina, 16 a Lenola, 22 a Maenza, 76 a Minturno, 18 a Monte San Biagio, 19 a Norma, 76 a Pontinia, 7 a Ponza, 61 a Priverno, 2 a Prossedi, 23 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 2 a Roccasecca dei Volsci, 111 a Sabaudia, 33 a San Felice Circeo, 36 a Santi Cosma e Damiano, 44 a Sermoneta, 69 a Sezze, 36 a Sonnino, 4 a Sperlonga, 13 a Spigno Saturnia e 93 a Ventotene.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO

Nelle ultime ore, stando al bollettino della Asl, sono state effettuate 6933 somministrazioni di vaccino e sono 69 i pazienti guariti dal Covid.