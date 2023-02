fare rete: una sinergia vincente tra Comune di Formia e ASL di Latina

LE TERAPIE ONCOLOGICHE PER L’OSPEDALE DI FORMIA.

“L’Amministrazione comunale di Formia è sempre in prima linea nell’affrontare e cercare la

soluzione ai problemi che possono coinvolgere il locale nosocomio “Dono Svizzero” e la salute

di tutti.

E’ di questi giorni un importante risultato per il cui raggiungimento si è ampiamente profuso il

sindaco Gianluca Taddeo: fare in modo che farmaci fondamentali per le terapie oncologiche,

preparate a Latina, possano giungere al reparto di oncologia dell’Ospedale di Formia in tempi

molto più rapidi.

“Non appena ho appreso dei tempi lunghi di trasporto di questi importanti preparati a causa

della mancanza di un mezzo idoneo – spiega il sindaco Taddeo – ho ritenuto dovermi fare

immediatamente parte attiva verso la Direzione Generale della ASL. Ringrazio il Responsabile

della UO di Oncologia, dott. Luigi Rossi, per avermi sottoposto questa problematica che

attendeva da tempo una soluzione”.

“Di fronte a problemi legati alla cura della salute ed al benessere delle persone – prosegue

Gianluca Taddeo – penso sia dovere di tutti intervenire per trovare la soluzione, soprattutto

quando i disagi, come in questo caso, riguardano soggetti particolarmente fragili e già provati”.

Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Formia e i vertici dell’Azienda Sanitaria

nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Silvia Cavalli, notoriamente attenta non solo

alla qualità delle cure ma anche all’umanizzazione delle stesse, dal 2 febbraio scorso

finalmente i farmaci oncologici preparati a Latina giungono in tempi ragionevoli al “Dono

Svizzero”, riducendo i tempi di attesa e soprattutto disagi e sofferenze ulteriori ai pazienti.

Il sindaco Taddeo ci tiene a sottolineare come l’importante traguardo sia stato raggiunto anche

grazie alla stretta rete di connessione sanitaria con il Prof. Fabio Ricci, Direttore della Breast

Unit dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, e con il Prof. Daniele Santini, Direttore della

UOC di Oncologia dell’ospedale di Formia “Dono Svizzero”.

Un gesto di grande vicinanza e sensibilità, verso chi vive oltre alla malattia anche i disagi

connessi alle cure, da parte del primo cittadino Taddeo che ha ricevuto i ringraziamenti non

solo dei medici Dott. Rossi, Prof. Santini e Prof. Ricci, ma anche dalla Presidente

dell’Associazione di Minturno “Le Capricciose” Antonella Macaro, e dalla Presidente

dell’ANDOS di Fondi Regina Abbagnale, associazioni che si occupano di donne colpite da

tumore al seno.

“Un segnale tangibile – conclude il sindaco – che di fronte alle questioni significative e di

interesse collettivo, la cooperazione tra le amministrazioni comunali e la direzione generale

della ASL rappresenta il solo strumento efficace per la risoluzione dei problemi dei pazienti

oncologici”.