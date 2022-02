Formia, bar sala giochi spacciato per circolo sportivo: maxi multa e chiusura del locale

Si spacciavano per essere un’associazione sportiva, ricreativa e culturale, ma in realtà quello che doveva essere un circolo privato era vera e propria attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, oltre che una sala giochi senza le prescritte autorizzazioni di polizia.

Ma i militari della Compagnia Carabinieri di Formia, nel corso di appositi controlli degli esercizi pubblici, dei circoli privati e delle discoteche per verificarne la regolarità delle autorizzazioni, il rispetto della normativa in materia di covid-19 ed il rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ai minori, hanno smascherato un finto circolo privato di Formia.

Bar sala giochi spacciata per circolo sportivo: locale chiuso e multa salatissima

I carabinieri, entrati nel locale, hanno trovato clienti non associati al circolo e hanno quindi fatto scattare un accurato controllo della documentazione dell’attività. Al termine dei controlli sono state elevate contravvenzioni per un totale di euro 17.000 al titolare dell’Associazione Sportiva, un uomo di Formia, e disposta la chiusura del locale per mancanza di requisiti di sorvegliabilità, agibilità e per il fatto che si trova a meno di 500 metri da luoghi sensibili quali chiesa e scuole.

Ma non solo: sempre durante lo stesso controllo sono stati multati due clienti trovati all’interno di attività commerciale perché erano senza la prevista mascherina per proteggere le vie respiratorie contro la diffusione del virus covid-19: alle due persone sono state elevate una sanzione pecuniaria per un totale di euro 800.