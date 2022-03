Formia, la Polizia mette in fuga i ladri, il proprietario di casa scrive una lettera agli agenti: «Grazie per quello che fate»

L’attività losca dei ladri, forse, non avrà mai fine (e purtroppo), ma fortunatamente spesso tra cittadini che mettono in allerta e agenti che arrivano tempestivamente i furti vengono sventati. Ed è questo quello che è successo a Formia, in provincia di Latina, l’8 marzo scorso quando, intorno alle 22.30, i poliziotti del Commissariato locale sono intervenuti nei pressi di una casa, dove poco prima era stata segnalata la presenza di alcuni malviventi.

Ladri messi in fuga dalla Polizia

Gli agenti di Polizia, una volta scavalcata la recinzione della proprietà dove era stata segnalata la presenza dei ladri, si sono trovati davanti quattro individui. Loro, però, alla vista dei poliziotti hanno cercato di allontanarsi velocemente, perdendo per ‘strada’ quello che avevano rubato poco prima. Gli agenti hanno recuperato gran parte della refurtiva, ma il loro cuore si è riempito di gioia quando il proprietario dell’immobile ha inviato in Questura una mail per ringraziarli e per esaltare la loro professionalità, la tempestività e il grande coraggio.

Il cittadino, che nutre una grande stima per le forze di polizia, nella lettera ha dichiarato: “Sapere che l’efficienza delle forze dell’ordine è così alta, fa si che si possa dormire un po’ più tranquilli. Grazie di cuore per quello che fate rischiando quotidianamente la vita per noi. Non ci dovrebbero essere compensi in grado di ripagarvi per ciò che fate. La gratitudine mia e della mia famiglia è enorme”.