Si era tuffata in acqua, voleva rinfrescarsi un po’. Niente di strano, se non fosse che quel bagno che doveva essere come tanti, in pochi istanti si è trasformato in un incubo. Fortunatamente, non in una tragedia perché il bagnino ha notato la scena e ha fatto di tutto per salvare la donna, una turista americana che aveva scelto la città di Formia, in provincia di Latina, per le sue vacanze.

Il bagnino Manuel Romano di Formia e il salvataggio ieri

Ieri pomeriggio a Formia, più precisamente sullo ‘spiaggione’ di Gianola, una turista americana si è tuffata in acqua, ma è lì che ha rischiato di annegare. Fortunatamente, però, la scena è stata vista dall’assistente bagnanti Fisa Manuel Romano, che ha fatto di tutto per salvarla. E ci è riuscito, con la storia che oggi, con il senno di poi, ha un lieto fine.

I ringraziamenti del Sindaco

Il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, e l’Amministrazione Comunale, con un post sui social si sono complimentati con il bagnino Manuel Romano, che si è dimostrato generoso e veloce nell’azione di soccorso. Poi, il Primo Cittadino ha invitato tutti alla prudenza. E ha ringraziato gli assistenti bagnanti, quelli che ‘operano quotidianamente con professionalità e sicurezza sul litorale’. Quelli che come Manuel non si sono voltati dall’altra parte e che hanno dato prova di ‘umanità e senso civico’. Che hanno dimostrato a tutti di essere lì con il solo scopo di tuffarsi in acqua quando c’è bisogno. Per salvare chi è in difficoltà.

(Foto dalla pagina FB del Comune di Formia)