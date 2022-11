Si intrufolano di notte al supermercato e rubano la cassa: è caccia alla banda

Formia. Erano in cinque ad agire e tutti con volto travisato dal passamontagna. Nel mirino dei malviventi il supermercato Todis di via Appia. Una volta entrati nell’esercizio ne hanno asportato la cassa cercando poi, invano, di aprirla in quanto ‘disturbati’ dall’arrivo dai Carabinieri prontamente giunti sul posto. I ladri sono tuttavia riusciti a scappare, in corso le indagini per identificarli.

Roma, dopo l’incendio anche il furto: non c’è pace per la bancarella del Professore a Flaminio

Tentato furto al Todis

I fatti sono avvenuti lo scorso 15 novembre in via Appia 158. Qui, come anticipato, una banda composta da cinque malviventi — tutti con il volto coperto dal passamontagna — si è intrufolata nel supermercato Todis, asportandone la cassa e cercando invano di aprirla nel retro dell’esercizio. A questo punta la banda di ladri è stata ‘distrurbata’ dall’arrivo dei militari della stazione Radiomobile, allertati dalla Centrale Operativa. L’arrivo delle forze dell’ordine ha permesso ai malviventi di scappare.

Le indagini

Le successive ricerche dei malviventi hanno avuto esito negativo mentre il locale è stato sottoposto a sequestro per accertamenti. La cassaforte è stata invece restituita integra al proprietario. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identità della banda.

Immagine di repertorio