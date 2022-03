Spaventoso incidente a Formia, quad precipita in un dirupo: ferite 2 ragazze

Paura a Formia dove nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, e avvenuto un terribile incidente che ha coinvolto un quad con a bordo due ragazze di 31 e 32 anni. Il mezzo è uscito fuori strada ed è finito in fondo ad una scarpata. Nello schianto il quad ha preso fuoco, mentre le due ragazze sono state sbalzate in aria e sono atterrate nel dirupo, rimanendo ferite.

L’incidente e l’incendio

L’incidente è avvenuto sul Monte Redentore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco di Gaeta e i sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno constatato la presenza del veicolo incendiato in fondo ad una scarpata e hanno individuato le due passeggere, classe ’90 e ’91, entrambe residenti a Formia. Le ragazze erano entrambe ferite e coricate lungo il dirupo.

Immediatamente alcuni agenti si sono attivati per il recupero delle due mediante tecniche saf mentre, nel frattempo, altri provvedevano allo spegnimento del quad per evitare il propagarsi dell’incendio.

Le due giovani ferite sono poi state affidate alle cure del personale del 118, che le ha trasportate in ospedale.