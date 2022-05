Tragico incidente a Formia, auto contro scooter: 3 feriti, uno è gravissimo

Terribile incidente tra auto e scooter sul lungomare che unisce Formia a Gaeta. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, in località Vindicio. Nello scontro tre persone sono rimaste ferite, una di queste in maniera molto grave, tanto da richiedere necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Grave incidente sul lungomare: 3 feriti

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al violentissimo scontro tra uno scooter e un’auto sul lungomare tra Formia e Gaeta. L’incidente, avvenuto all’altezza dell’incrocio per via Canzatora, ha un bilancio di 3 persone ferite, di cui una grave. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che viaggiava insieme ad una bambino, rimasto miracolosamente illeso nell’impatto. Per il centauro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. Feriti anche il conducente e il passeggero dell’auto, in maniera più lieve, che sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale di Formia e la Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine, dopo aver eseguito i rilievi del caso, dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.