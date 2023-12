7 borghi fuoriporta da non perdere fino al 6 gennaio

Natale è unico anche per chi resta nella propria terra di origine. Non è necessario partire per scoprire bellezze: cosa vedere nel Lazio.

Natale è la festa dove trionfa la famiglia e il senso degli affetti acquista nuova forza per accogliere l’anno che verrà. In passato – soprattutto nell’antichità – questo periodo invernale era visto come un’occasione perchè si era riusciti a superare carestie e criticità. Il progresso ha migliorato le cose, ora si soffre ugualmente ma per motivi diversi.

Perlomeno in occidente, altrove la situazione è ancora critica, ma il Natale ha lo stesso valore. Cercare di mettere un punto – una (ri)nascita – per poi ripartire ancora più motivati e capaci di tutto. Al netto della tradizione c’è chi cerca qualcosa di diverso. Dalle motivazioni alla novità. Per questo partire durante le festività non è più un problema, ma la passione del viaggio può essere riscoperta anche da chi è costretto (o magari lo preferisce) a restare nel Lazio.

7 borghi fuoriporta da godere a Natale e non solo: gli eventi in programma

La propria terra d’origine ha sempre un certo fascino. Basta saperlo cogliere e guardare nonostante tutto. Allora ci sono 7 borghi che devono essere visti per colmare tutta la propria sete di cultura e curiosità. Così al ritorno dalle vacanze si potrà praticamente dire di aver viaggiato stando a casa. Ecco cosa fare fino al 6 gennaio passando per queste zone: in primis occorre andare a Cassino per il Festival Internazionale delle Lanterne Giganti. Altrimenti noto come “Lanternia”. Evento patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese.

Una sorta di finestra sull’Oriente che mescola passato, presente e futuro in un cosmopolitismo tutto da vivere. Successivamente c’è l’appuntamento con Le Favole di Natale a Sermoneta. Concerti bandistici, la casa di Babbo Natale, luminarie e presepi. Tutto pronto per giornate all’insegna della festa senza dimenticare il calore di un abbraccio collettivo. A Fondi, invece, troviamo le Vie del Natale. Poi c’è il Natale di Greggio, il Viterbo Christmas Village e il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino.

Tutta una serie di possibilità da coltivare per non rimanere senza spunti e soprattutto senza ricordi. Queste manifestazioni sono tutte a portata di social, per scatti in famiglia da guardare e riguardare all’interno del proprio cassetto dei ricordi o account ufficiale. La magia del Natale è arrivata anche alle porte del Lazio.