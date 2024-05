A tutta velocità per le strade della città: 28enne senza patente aggredisce i Carabinieri

Una corsa a tutta velocità per le strade della città e poi il tentativo di fuga, quando si è reso conto della presenza dei Carabinieri. L’inseguimento è durato poco, i militari sono riusciti a fermare l’uomo che non solo è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina, ma si trovava alla guida senza patente, visto che gli era stata ritirata e ha anche ferito uno dei militari intervenuti.

Sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, provincia di Frosinone, la scorsa notte, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, ad arrestare un 28enne del luogo, uomo già noto alle forze dell’ordine per “resistenza e violenza a pubblico ufficiale”.

L’inseguimento e l’aggressione a un militare

Il giovane sfrecciava ad alta velocità nella notte e alla vista dei militari ha cercato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto poco dopo dai Carabinieri. Uno dei militari durante le operazioni di controllo veniva strattonato e buttato a terra e, ancora una volta, il 28enne tentava di darsi alla fuga, ma è stato nuovamente raggiunto e bloccato.

L’uomo era alla guida senza patente: gli era stata ritirata

Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e pertanto veniva anche segnalato alla Prefettura di Frosinone per violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90 e siccome era alla guida di autovettura con patente ritirata gli veniva contestato anche l’art. 128 del Codice della Strada.

La convalida dell’arresto

I Carabinieri lo conducevano presso gli uffici della locale Compagnia di Alatri traendolo in arresto e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Il GIP del Tribunale di Frosinone ha convalidato l’arresto e disposto la sottoposizione dell’indagato all’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.