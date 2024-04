Abitazione a fuoco nella notte: salvati i due anziani proprietari

Un incendio nella notte ha raso al suolo un’abitazione a Tecchiena in provincia di Frosinone. Quando s’è sviluppato il rogo, in casa c’erano due anziani. È stato solo grazie alla prontezza dei vicini che hanno dato l’allarme, svegliati dall’odore acre del fuoco, e alla tempestività d’intervento dei Vigili del fuoco, che i proprietari di casa sono stati portati in salvo.

Casa distrutta dalle fiamme

Nonostante la corsa dei soccorritori che sono riusciti a evitare conseguenze tragiche per i padroni di casa che, non si sono svegliati nonostante il fuoco, per la struttura non c’è stato nulla da fare. La casa è andata completamente distrutta dalle fiamme.

Le cause del rogo al vaglio degli investigatori

Le attività dei pompieri si sono protratte fino alla mattina al fine di mettere in sicurezza l’area evitando che qualche focolaio potesse coinvolgere strutture vicine. Proseguono, inoltre, le attività di indagine per cercare di individuare le cause dell’incendio che, per il momento, restano ignote.