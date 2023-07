Baby-truffatore di anziani, mette a segno 4 colpi da 7mila euro: 16enne finisce in comunità

Baby-truffatore si prendeva gioco degli anziani fingendosi un dipendente delle Poste Italiane: intascati 7.000 euro.

Si fingeva dipendente delle Poste Italiane per poi mettere a segno i colpi con una maestria inedita: è successo dalle parti di Frascati, dove il Nucleo Operativo assicura alla Giustizia un 16enne che dal marzo scorso si prendeva gioco dei più anziani. 4 i colpi messi a segno per un totale di 7.000 euro. Meccanismi consolidati che non avevano però fatto i conti con la strategia dei Carabinieri. In ogni caso il ragazzo è sempre apparso disponibile agli occhi dei truffati.

Aspettava le vittime mostrando confidenza e cordialità per poi passare all’esproprio. I fatti hanno appurato che in alcuni casi le raggiungeva anche nelle abitazioni con la scusa di assistenza per continuare a espropriare materiale. Quando il figlio di una vittima se n’è reso conto ha provato a fermarlo, rimediando però la frattura scomposta di una mano.

Baby-truffatore colpisce ancora: 16enne finisce in Comunità

Situazione limite bloccata, al termine di numerose segnalazioni, dai Carabinieri. Il ragazzo è stato trasferito in una Comunità per minorenni presso la Provincia di Frosinone. L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Comunque la dinamica dei colpi alle Poste Italiane e non solo adesso ha una conclusione e gli anziani potranno – quantomeno – stare più tranquilli. Anche se, quando si tratta di truffe, la guardia deve rimanere alta con tutti i rischi del caso. L’intervento delle autorità, stavolta, è stato provvidenziale.