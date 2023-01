Bimbo di 10 anni scende dallo scuolabus e viene travolto da un’auto: è in gravi condizioni

Investito da un’auto dopo esser sceso dallo scuolabus. Un terribile incidente quello che ha visto protagonista un bimbo di 10 anni. È accaduto in provincia di Frosinone, a Pignataro Interamna. Immediatamente soccorso, il piccolo è stato trasferito in elicottero all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

La dinamica dell’investimento

Secondo le prime informazioni, pare che il bimbo una volta sceso dallo scuolabus abbia girato attorno al mezzo attraversando poi, improvvisamente, la strada. Sarebbe stato proprio in questo frangente che l’automobilista lo avrebbe investito, non accorgendosi della sua presenza. L’uomo alla guida si sarebbe infatti trovato improvvisamente il piccolo davanti, investendolo. Va poi detto che in quel punto, essendo una zona di campagna, non ci sono strisce pedonali.

Le indagini

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso le verifiche dai parte dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Per l’automobilista appare scontata la denuncia e a seguito della prima informativa la Procura di Cassino aprirà un fascicolo sulla vicenda.