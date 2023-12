Caos al Pronto Soccorso di Frosinone, aggredisce sanitari e sfonda i vetri con un estintore

Paura al Pronto Soccorso di Frosinone, all’ospedale Spaziani serpeggia il panico a causa di un uomo che aggredisce il personale.

Frosinone, paura al Pronto Soccorso. L’ospedale Spaziani alle prese con l’ennesima giornata da dimenticare, il motivo è un’aggressione ingiustificata per mano di un uomo che entra, sfonda il vetro e prende l’estintore al suo interno per poi sfogare la propria ira sul personale medico. La situazione sembra essere fuori controllo. Divelte porte e finestre, vetri rotti, uno scenario agghiacciante che ha compromesso anche l’operato dei medici e non solo.

Frosinone, caos al Pronto Soccorso: aggredito il personale

Un pomeriggio da archiviare nel peggiore dei modi, ma le associazioni sindacali non stanno a guardare: “Ci chiediamo come è possibile andare avanti in questo modo – spiegano – con la sicurezza visibilmente compromessa”. Il motivo, stando alle ricostruzioni, è che il punto sicurezza è attivo dalle 8 alle 14 ogni giorno. Quello che succede il pomeriggio resta compito di chi presiede la struttura. In altre parole: sono scoperti.

Non c’è nessuno che riesca ad arginare per tempo episodi simili. Una falla nel sistema che porta anche i pazienti ad essere intimoriti. Non c’è spazio per altro. Per questo i sindacati chiedono un confronto. Le categorie discuteranno dopo le feste. I fatti restano come prova principale, ma allo Spaziani di Frosinone è necessario – quanto prima – prendere le dovute contromisure. Altrimenti si rischia di perdere il bacino d’utenza. Molti, infatti, sono intimoriti e cercano di cambiare struttura. Una condizione che nessuno sperava di dover documentare, invece rischia di essere “normale amministrazione”. Proprio quello che personale e direzione sanitaria vorrebbero evitare.