Corre in ospedale per forti dolori addominali: trans sottoposto a test di gravidanza

Trans viene sottoposto al test di gravidanza. Il 35enne brasiliano si era rivolto a una struttura sanitaria di Frosinone per forti dolori addominali. Preoccupato, ma soprattutto sofferente aveva raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale, come riporta Frosinone Today, per chiedere aiuto ai sanitari.

Il paziente viene sottoposto a Tac e poi a test di gravidanza

Forse la tensione del momento, magari il nervosismo per i forti dolori accusati dal 35enne, i sanitari non devono essersi resi conto che il paziente aveva organi genitali maschili, perché dopo averlo sottoposto a tac addominale, il cui esito è stato ritenuto non preoccupante dal medico di turno, è stato anche sottoposto a test di gravidanza, ritenendo che fosse un accertamento necessario.

Dimesso il 35enne è stato poi operato d’urgenza per una peritonite

Mortificato per un’indagine del tutto inutile e con una diagnosi per un dolore addominale aspecifico il paziente veniva dimesso. A seguire, però, sembrerebbe che il 35enne abbia accertato di avere l’appendicite infiammata al punto da essere operato d’urgenza a Bari per una peritonite.

La denuncia e l’archiviazione del caso

Il protagonista della disavventura ha deciso di sporgere denuncia per quanto capitato nel nosocomio, ma la Procura della Repubblica di Frosinone non ha ritenuto ci fossero gli estremi per procedere e ha chiesto l’archiviazione.