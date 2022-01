Covid, il nuovo vaccino a base di proteine sarà prodotto ad Anagni: è efficace anche contro le varianti

Da Anagni verso l’intera Europa: il nuovo vaccino booster contro il Covid targato Sanofi e GlaxoSmithKline verrà prodotto in provincia di Frosinone. Dopo gli incoraggianti risultati dei mesi scorsi, adesso il nuovo vaccino – basato sulle proteine, contrariamente ai vaccini già commercializzati da Pfizer e Moderna, realizzati con formula mRna – potrà finalmente essere prodotto e utilizzato.

Dose booster: aumenta gli anticorpi neutralizzanti da 9 a 43

Dai risultati finora ottenuti, il nuovo vaccino con una singola dose di richiamo, indipendentemente da quale sia il vaccino utilizzato per la prima e/o la seconda dose, fornisce risposte immunitarie “costantemente forti”: lo studio VAT0002 ha dimostrato che gli anticorpi neutralizzanti utilizzando il vaccino Sanofi come dose booster sono aumentati da 9 a 43 volte dopo la dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino primario ricevuto e questo per tutti i gruppi di età testati.

“Contiamo di investire quest’anno circa 50 milioni sul Paese, nel programma dei 205 milioni previsti per il triennio 2020-2022», dice l’amministratore delegato di Sanofi per l’Italia, Marcello Cattani. Che, a Il Corriere della Sera, spiega: “l’obiettivo è attivare nuove produzioni, con i farmaci innovativi a Scoppito, i vaccini ad Anagni e, in generale, l’ammodernamento digitale, per arrivare all’industria 4.0“.

Quali sono i tempi per avere il vaccino anticovid Sanofi disponibile?

«Parliamo di una produzione oramai in fase avanzata e che si ipotizza potrebbe essere disponibile per l’utenza già a partire dal prossimo periodo primaverile – dichiara il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis – Una grande notizia quella che lo stabilimento Sanofi di Anagni, in provincia di Frosinone, produrrà il booster a base di proteine che sarà distribuito in tutta Europa. Un nuovo passo in avanti nella lotta contro il Covid 19, che secondo i ricercatori che ci hanno intensamente lavorato sarà efficace anche per contrastare la variante sudafricana del virus”.