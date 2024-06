Dramma alla festa patronale, precipita dalla giostra: 38enne in coma

I festeggiamenti per il Santo Patrono a Frosinone, ieri sera, sabato 8 giugno, si sono trasformati in tragedia. Un 38enne è rimasto coinvolto in un terribile incidente, mentre si trovava sulle giostre insieme ad amici. Erano le 22 quando lo sfortunato è precipitato da una giostra battendo con violenza la testa.

L’intervento di 118, Carabinieri e Polizia locale

Tutto è successo all’improvviso in piazza Salvo D’Acquisto vicino alla chiesa del Sacro Cuore, nel pieno centro cittadino, l’atmosfera di festa si è trasformata in terrore. I soccorsi sono arrivati in breve. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri.

L’uomo è stato trasportato in ospedale

La situazione è apparsa estremamente seria e il 38enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Spallanzani di Frosinone, nel quale è stato ricoverato in coma. Al momento per l’uomo la prognosi resta riservata, non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Sin da subito i militari e i vigili urbani hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni, ancora sotto choc per quanto successo. Le attività investigative sono andate avanti fino a tarda ora per effettuare i rilievi utili a capire cosa sia successo.

Sembrerebbe che l’uomo si trovasse sui ‘seggiolini volanti’ quando è stato sbalzato giù. Ora resta agli inquirenti stabilire se esistono eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto.