Escort Lazio, da 3 anni cliente ricattato per soldi, ma non è l’unico caso sul territorio

Escort: l’incubo del ricatto. L’ultimo caso di truffa si è verificato in Ciociaria, dove un uomo di 64 anni ha denunciato le sue aguzzine che da ormai 3 anni lo ricattavano per soldi.

Due escort hanno adescato l’uomo tramite un annuncio in un sito di incontri. Dopo una serie di frequentazioni, lo hanno minacciato di riferire dei suoi rapporti extra coniugali alla moglie e ai figli, se lui non avesse consegnato puntualmente il denaro richiesto. Così, le due donne hanno cominciato a estorcergli piccole somme di denaro, chiedendo anche le garanzie bancarie per l’affitto di due immobili, fino a una somma di oltre 10 mila euro.

Per evitare l’incidente, il sessantenne avrebbe potuto verificare il numero di telefono dell’annuncio, rivolgendosi a quei portali che possono fornire apparati di verifica delle informazioni, tra cui i siti di recensioni, che funzionano come un vero e proprio motore di ricerca. Aiutarsi a vicenda per evitare truffe online è molto importante. Sicuramente, credere a un contributo reale e concreto di una persona che ha gli stessi interessi è molto più utile e sicuro piuttosto che accettare alla cieca di vedere una escort presunta di cui non si sa assolutamente nulla.

Per fortuna, nel 2022, i romani e i laziali hanno fornito quasi 15mila buoni motivi per andare più sereni alla ricerca di incontri online: stiamo parlando delle 14.474 recensioni di escort pubblicate nel corso dell’anno passato sul principale portale del settore.

Il grosso si concentra proprio nel Lazio. A Roma con la bellezza di 11.769 recensioni di escort pubblicate nel solo 2022, ma anche le altre province hanno svolto il loro “dovere”, dalle 1.042 di Latina alle 85 di Rieti, passando per Frosinone (978) e Viterbo (600).

Parliamo di dovere perché le recensioni delle escort sono uno dei pochi strumenti di difesa che chi va alla ricerca di incontri amorosi sul web ha contro le truffe online. Nel corso dello stesso anno, infatti, la Polizia Postale ha segnalato un netto aumento delle truffe in Rete, con l’entità delle somme sottratte illecitamente che dal 2021 al 2022 è aumentata del 58% (da 73.245.740€ a 15.457.921€). E molti di questi reati sono legati proprio a falsi profili di escort pubblicati su siti e portali senza sistemi di autenticazione delle informazioni o riguardano casi di Sextortion, ovvero di ricatti a sfondo sessuale.

Tanto per fare altri esempi, a Roma è tornata a imperversare la truffa del cosiddetto “Boss delle Escort“, un fantomatico personaggio che tra il 2017 e il 2018 aveva ricattato numerosi cittadini “colpevoli” di avere contattato il profilo (ovviamente falso) di una delle sue ragazze su app e siti di incontri, e che ora è tornato a minacciare chi incappa in una delle sue trappole, millantando l’appartenenza a clan criminali come i Casamonica e gli Spada.

Ma non è solo la Capitale a essere teatro di spettacolari truffe legate a finti profili: da Nord a Sud, i casi di cronaca sono in continuo aumento, dal 20enne di Milano che è stato attirato nella vicina Rho convinto di incontrare una escort di nome Sugar Marti conosciuta tramite un’app di dating ed è stato rapinato da un 17enne armato di coltello, alla finta escort campana che si faceva inviare foto osé dai potenziali clienti trovati online e poi li ricattava, minacciando la diffusione del materiale piccante.

Il fil rouge che lega questi episodi? Tutti i profili di escort contattati si trovavano su bacheche o app senza sistemi di filtro, come quelli utilizzati invece da portali che richiedono una verifica delle informazioni pubblicate e che svolgono un controllo continuo con il coinvolgimento degli utenti tramite le recensioni.

Chi volesse quindi evitare di incappare nelle frequenti trappole del web, come quelle viste sopra, non deve fare altro che prestare attenzione a dove va a cercare incontri: la scelta è fra il salto nel buio rappresentato da siti e bacheche dove la regola è un generale “liberi tutti” o la sicurezza di portali affidabili dove quanto viene pubblicato è costantemente passato al vaglio dalla community degli utenti.

Nel solo Lazio, come abbiamo visto, sono quasi 15mila le recensioni recenti (molte di più, se si aggiungono quelle già pubblicate in questa prima parte di 2023) su cui possono fare affidamento quanti cercano escort online, per evitare di incappare in situazioni spiacevoli… e per non finire nelle statistiche dell’anno in corso della Polizia Postale.