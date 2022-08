Frosinone, attivato il percorso diagnostico sui tumori cerebrali

Si potranno ottenere vantaggi importanti per i pazienti affetti da tumori cerebrali che avranno a propria disposizione tutti i professionisti in grado di stabilire quali e in che tempi sottoporsi a determinate visite

specialistiche, guadagnando tempo ed evitando spostamenti.

Tutto ciò grazie all’attivazione, da parte della Asl di Frosinone, del Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) sui tumori cerebrali e del sistema nervoso.

Nel processo diagnostico per ciascun paziente viene creato un percorso di cura ad hoc sul paziente tenendo conto anche

delle sue esigenze.

Attraverso questo percorso il paziente oncologico viene preso in carico e seguito da un gruppo multidi-

sciplinare di esperti dalla diagnosi alla terapia, fino al follow-up.

Equipe Medica

Il gruppo eterogeneo della ASL di Frosinone è composto dai seguenti referenti di: Neurochirurgia, Anatomia, Patologia, Radiologia, Radioterapia, Oncologia, Psichiatria, Lungodegenza

Riabilitativa, Riabilitazione post-acuzie. Ma anche dai Medici di Medicina Generale, UDI e UVMD/ADI

coordinati dai referenti dal Dott. Giancarlo D’Andrea e dalla Dott.ssa Vincenza Maiola e nel ruolo di case del processo diagnostico dal Dott. manager la Dott.ssa Stefania De Santis.

Per ogni paziente verrà stilata e archiviata una scheda personalizzata inerente alle singole fasi del percorso che riporterà le attività svolte e le tempistiche di erogazione. I dati confluiranno presso la UOSD e saranno analizzati durante le riunioni del Gruppo di Lavoro.

Con il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è possibile avere:

– Un controllo Tac a 24 ore dall’ intervento ed un appuntamento di controllo RM entro 15

giorni dall’intervento stesso.

– Una diagnosi anatomo-patologica entro sette giorni dall’ intervento.

– Condividere con il proprio Medico di Medicina Generale con la UVMD/ADI, con la UVR, con

l’UDI e con Lungodegenza/Riabilitazione post-acuzie la gestione del percorso

personalizzato successivo intervento.

– Una valutazione oncologica e radioterapica entro 10 giorni dall’ intervento

– Iniziare il trattamento radioterapico in combinazione con quello che hanno traffico entro 30 giorni dall’intervento chirurgico.