Frosinone, vaccinazione ad accesso libero negli hub della Asl

Gabriella Calenda, la responsabile del servizio vaccinale della Asl di Frosinone, ha fatto sapere che la campagna vaccinale è con accesso diretto presso gli hub aziendali. Dunque, niente più prenotazione. Questo perchè “l’emergenza non è finita”, ha precisato la D.ssa.

Pertanto non è più necessario consultare il sito regionale ma basta recarsi nei centri di vaccinazione. Questi ultimi sono stati recentemente riorganizzati proprio per accogliere al meglio chi ancora deve proteggersi dal virus.

Alla luce della nuova variante Omicron 2, è sempre più importante procedere alla vaccinazione per coloro che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale. O completare il calendario con la seconda e terza dose, che garantisce la massima protezione.

Altra nota importante. Anche coloro che dopo la seconda dose si sono infettati, devono sottoporsi alla dose booster, a distanza di 120 giorni. Questo permetterà loro di stabilizzare la propria protezione nel tempo.

Infine, la D.ssa Gabriella Calenda si è rivolta in particolar modo ai soggetti più fragili. Queste le sue parole: “Un appello particolare voglio rivolgerlo agli immunodepressi, affinché si sottopongano alla quarta dose. Questa è per ora prevista, in modo specifico, per questa categoria di pazienti, e ai giovani, visto l’innalzarsi del numero dei contagi di questi giorni”.

Riorganizzazione dei centri vaccinali

Per favorire l’accesso diretto ai centri vaccinali aziendali, la Asl di Frosinone ha riorganizzato le sedi:

-Ospedale San Benedetto di Alatri (adulti e pediatrico): lun-sab 8.30-15.30

– Ospedale Fabrizio Spaziani Frosinone (adulti e pediatrico): lun-dom 8.30-16.30

– Ospedale Santissima Trinità di Sora (adulti e pediatrico): lun-sab 8.30-15.30

– Ospedale Santa Scolastica di Cassino (adulti): lun-sab 14-18; dom 8.30-13.30

– Uos Cav Cassino, via degli Eroi (pediatrico): lun-mer 12-16; mar-gio-ven 12-14

– Casa Salute Pontecorvo (adulti e pediatrico): lun-ver 8.30-13.30