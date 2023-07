Fucilata nel petto: operaio trovato morto nella sua auto

Shock a Ceprano, comune in provincia di Frosinone. Nella mattinata di lunedì 10 luglio 2023, un uomo di 55 anni è stato trovato morto nella sua auto, non molto distante dalla propria abitazione, a seguito di un colpo di fucile al petto. I sanitari del 118 sono accorsi sul posto, ma i tentativi di rianimare l’uomo sono risultati vani e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Anche i carabinieri si sono recati sul luogo per le prime indagini. Nessuna pista è al momento esclusa, anche se dalle informazioni sembrerebbe che l’uomo, che lavorava come operaio nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, si sia tolto la vita. Resta da capire, se confermato, il motivo che ha spinto l’operaio a compiere il drammatico gesto.

Guerra tra bande a Frosinone, spari nella notte

Non è la prima volta che la zona del frusinate sale agli onori della cronaca. Soltanto due giorni fa, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, si sono verificati attimi di terrore. Nel comune laziale, infatti, nel quartiere Scalo, sono stati sparati numerosi colpi di arma da fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la paura tra i residenti è stata tanta. L’ipotesi più probabile è che ci sia in atto una guerra tra bande. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno rinvenuto e recuperato un bossolo e hanno acquisito le immagini registrate attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona.