Incidente alla gara ciclistica ‘Gran Fondo Rerum Novarum’: ciclista elitrasportato

Quella di oggi, domenica 21 aprile, doveva essere una giornata di gioia e divertimento per gli appassionati di ciclismo. Era prevista, infatti, la seconda edizione della Gran Fondo Rerum Novarum, Pedalatium, che attraversa le pendici della Monti Lepini, le province di Roma, Latina e Frosinone. Purtroppo, per cause ancora in corso di accertamento, proprio nel corso della gara, s’è verificato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un ciclista.

La caduta mentre i concorrenti si trovavano nel territorio di Sgurgola

Nel territorio di Frosinone, precisamente a Sgurgola, il ciclista è caduto riportando varie ferite. L’intervento dei sanitari del 118, tempestivamente arrivati sul luogo dell’incidente, hanno fatto constatare la serietà delle lesioni riportate dall’atleta ed è stata fatta intervenire un’eliambulanza. Ad intervenire anche i Carabinieri di Anagni per le indagini del caso.

La località in cui si è verificato l’incidente si trovava il secondo punto di ristoro

Secondo il programma proprio a Sgurgola era previsto il secondo e ultimo punto di ristoro della gara, a 37 chilometri al traguardo, quando s’è verificato l’incidente nel quale uno dei concorrenti è caduto rovinosamente riportando conseguenze più serie. Al momento non si hanno informazioni sul suo stato di salute.