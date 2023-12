Incidente mortale sulla Casilina: perde la vita un 39enne

Incidente nella notte lungo il tratto autostradale della Casilina che collega Ceccano a Frosinone. A farne le spese un 39enne.

Alle tre lo schianto. Poi i soccorsi e la paura, fino al verdetto inevitabile. Perde la vita un 39enne vittima di un incidente lungo il tratto della variante Casilina che collega Ceccano a Frosinone. La macchina, Alfa 147 nera, si schianta contro la recinzione dell’azienda Rotondi Infissi dopo essere uscita fuori strada.

Il giovane ha perso il controllo del veicolo e lo scontro si è rivelato fatale. Sul posto, in via Giovanni Iacobucci, sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Presente anche la polizia stradale. Le autorità hanno estratto l’uomo dall’abitacolo ma non c’è stato niente da fare. I soccorsi sono stati inutili, è stato possibile soltanto dichiarare il decesso.

La Stradale, nel frattempo, ha avviato le analisi e i controlli specialistici per determinare se ci sono altri veicoli coinvolti nella dinamica del sinistro oppure si è trattato soltanto di una manovra azzardata. Il 39enne di Ceccano lascia la comunità nello sgomento. Ora serve voltare pagina, ma non è semplice per i residenti. Quel tratto di strada si conferma essere una vera e propria fonte di pericolo. Non è il primo veicolo che ne fa le spese.

Guidare in certi perimetri è un’impresa anche per la gestione del tracciato. Si sta verificando, infatti, anche la condizione del manto stradale. Per capire se ci fosse stata anche solo una possibilità di evitare lo sbandamento e se lo schianto è frutto di un ostacolo impercettibile che ha fatto andare fuori giri e fuori strada la macchina. Intanto le vittime di incidenti stradali aumentano nel 2023. L’anno in chiusura sembra essere stato davvero funesto.