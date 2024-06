Incidente sul lavoro: 66enne muore schiacciato da una trave

Un’altra morte sul lavoro. Un tragico incidente s’è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno, in una fabbrica di Ceprano, in provincia di Frosinone. Un operaio 66enne è rimasto schiacciato da una trave di metallo.

Il 66enne stava lavorando quando è stato travolto da una trave

L’uomo, residente a Pontecorvo, stava lavorando quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato travolto da una trave. I primi a soccorrerlo, come riporta Il Messaggero, sono stati i colleghi che hanno dato l’allarme. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, insieme ai Carabinieri della compagnia di Pontecorvo, a un’eliambulanza e agli ispettori dell’Asl di Frosinone.

Per l’operaio non c’è stato niente da fare

Nonostante l’intervento dei sanitari per il 66enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo l’incidente. Ora spetta agli uomini dell’Arma, insieme ai dipendenti dell’Asl accertare cosa sia successo.

***seguono aggiornamenti