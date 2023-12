Incidente sul lavoro a Cassino, precipita nel vano ascensore: morto operaio di 58 anni

Tragedia a Cassino. Un 58enne operaio è morto a seguito di un incidente sul lavoro. L’uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. Una caduta rovinosa a seguito della quale sembra che il 58enne abbia battuto con violenza la testa. Nonostante i soccorritori siano accorsi velocemente per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Sul posto Carabinieri e Asl

Carabinieri e ispettori dell’Asl intervenuti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è accorso anche il magistrato della vicina Procura della Repubblica, che sta coordinando le indagini. Dai primi riscontri investigativi sembra che il 58enne sia precipitato per diversi metri e sia morto sul colpo.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi agli investigatori

La tragedia si sarebbe consumata in una ditta situata in una zona centrale della città, precisamente in via XX Settembre. Al momento gli investigatori non hanno ancora reso noto le generalità dell’uomo, mentre l’intera area è stata transennata per consentire le operazioni di indagini degli investigatori.