Incornata da una bufala: allevatrice muore dopo 4 giorni di agonia

È morta dopo quattro giorni di agonia l’allevatrice di Amaseno che sabato scorso era stata incornata da una bufala. La 78enne, Adalgisa Fabrizi, era stata trasportata immediatamente al San Camillo di Roma con ferite estremamente serie che hanno costretto i sanitari a sottoporla a intervento chirurgico. Un’operazione andata a buon fine che faceva sperare per il meglio.

La donna stava facendo mangiare le bufale quando è stata incornata

Purtroppo le condizioni della donna sono precipitate all’improvviso fino alla morte. Un incidente strano per l’anziana allevatrice che solitamente, tutti i giorni nelle prime ore della mattina, raggiungeva le bufale per dare loro da mangiare e bere. Sabato, non si capisce per quale motivo, una bufala ha incornato la 78enne facendola cadere malamente a terra e procurandole ferite all’addome e finanche alla trachea.

Non si esclude che si sia trattato di un incidente

La notizia ha colto di sorpresa anche gli esperti del servizio veterinario dell’Asl, come riporta il Corriere della Sera, visto che le bufale sono conosciute come animali mansueti e solitamente non aggressivi. L’idea è che qualcosa possa essersi trattato di un fatto casuale, che la donna si sia cioè avvicinata troppo alla mangiatoia e solo inavvertitamente sia stata colpita dalla bufala.