Lavoratori in nero e sicurezza carente: maxi-multa e autolavaggio chiuso

Controlli sulla sicurezza sui luoghi di Lavoro. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Frosinone, insieme ai colleghi della stazione di Frosinone Scalo hanno svolto controlli mirati nei giorni scorsi. Attività di contrasto alle irregolarità sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro nero.

Varie le attività controllate

A essere state passate al setaccio sono state varie attività della città, anche se particolare attenzione ha destato un autolavaggio dove sono state accertate varie violazioni relative all’assenza di alcuni dei requisiti di sicurezza, il mancato rispetto delle norme in materia anti-infortunistica attinenti sia la salvaguardia dei lavoratori sia lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell’autolavaggio i militari hanno riscontrato diverse violazioni

Nel corso delle verifiche i militari hanno riscontrato l’impiego di due lavoratori in nero. Al termine degli accertamenti, oltre alle ipotesi penalmente rilevanti, i militari hanno contestato al legale rappresentante dell’attività sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro. L’attività è stata sospesa in attesa della regolarizzazione delle violazioni riscontrate.