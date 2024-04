Malore durante l’escursione: muore un 64enne

Malore fatale per un 64enne originario di Pescosolido nel frusinate, durante un’escursione in montagna nell’alta Val Formazza in Piemonte. L’uomo, che da anni viveva nel nord Italia per motivi di lavoro, ha avuto un malore mentre era diretto a valle, al termine di una passeggiata sulla Bocchetta del Castel, in Val Formazza. IL 64enne s’è reso conto di quanto stava succedendo e ha dato chiesto immediatamente aiuto.

La corsa dei soccorritori non hanno salvato la vita al 64enne

Sul posto, in breve, sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre a un’eliambulanza. I sanitari hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’alpinista era morto.

La comunità si è stretta al dolore dei familiari del 64enne

La notizia del decesso del 64enne, Guido Guadagni, s’è diffusa velocemente nel paesino del frusinate del quale era originario. L’uomo era noto nel piccolo centro. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto che si sono susseguiti, tra gli altri la comunità, tramite un gruppo social, ha voluto unirsi “al dolore delle famiglie Lucci, Magnante e Guadagni per la scomparsa del compaesano Guido. Al figlio Mattia, alla moglie Loreta e alla sorella Ivana vanno le nostre più sentite condoglianze”.