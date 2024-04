Marito tradito pubblica le foto hot di moglie e amante: ora rischia il processo

Una relazione extraconiugale finirà sul tavolo del giudice per l’udienza preliminare che sarà chiamato a decidere sul rinvio a giudizio di un marito, denunciato dalla moglie per revenge porn. L’uomo un 47enne di Frosinone dopo aver scoperto il tradimento della consorte ha deciso di far girare le foto della donna in atteggiamenti intimi con l’amante, l’allenatore di calcio di uno dei suoi quattro figli.

Le ricerche sul cellulare della moglie e la scoperta della relazione extraconiugare

Lo strano interessamento della donna agli allenamenti e alle partite del figlio di 9 anni non aveva sorpreso il 47enne che aveva speso sempre parole di lode per la moglie, così dedita alla famiglia e ai bisogni di ciascun componente del nucleo familiare. Un giorno, però, come riporta il Messaggero, l’uomo non riuscendo a trovare un numero di telefono ha pensato bene di cercarlo sul cellulare della moglie. Nella ricerca, però, si è imbattuto in una serie di immagini che ritraevano la donna in intimità con l’allenatore del figlio.

Il 47enne ha pubblicato le foto della moglie e ora rischia di finire a processo

Furioso il 47enne ha meditato la vendetta nei confronti della moglie e ha pensato bene di far girare le fotografie sia inviandole sulle chat degli amici, sia pubblicandole sui social. Una ritorsione che ora gli potrebbe costare un processo penale con l’accusa di revenge porn, visto che la donna, venuta a conoscenza di quanto aveva fatto il coniuge, ha deciso di denunciarlo. Una decisione sulla quale si pronuncerà a settembre prossimo il Tribunale di Frosinone davanti al quale il 47enne sarà chiamato a comparire.