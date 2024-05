Morto suicida Gianmarco Ceccani: cercò di salvare Emanuele Morganti dalla furia del branco

È stato trovato privo di vita nelle prime ore di stamattina, lunedì 20 maggio, il 28enne Gianmarco Ceccani. Una tragedia che ha lasciati sgomenti tutti i cittadini di Tecchiena, in provincia di Frosinone, già colpita qualche anno fa dalla morte di un amico fraterno di Gianmarco, il 21enne Emanuele Morganti.

La morte del suo migliore amico lo aveva segnato

Emanuele era stato pestato a morte nel 2017 da un gruppo di ragazzi, nonostante Gianmarco fosse intervenuto per difenderlo, non era riuscito a salvargli la vita. A seguire è stato il testimone chiave del processo a carico degli autori del pestaggio che provocarono la morte di Emanuele. Un procedimento che portò alla condanna dei quattro autori del massacro del suo migliore amico.

Stamattina i familiari hanno trovato Gianmarco senza vita

Un episodio che aveva segnato profondamente il 28enne che spesso tornava a parlare di Emanuele. Ma oggi Tecchiena piange anche per la morte di un altro suo figlio. Un dolore inconsolabile per un giovane benvoluto da tutti. Sembrerebbe che a trovare il corpo senza vita del ragazzo siano stati i familiari. Nonostante l’immediata richiesta di aiuto, quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne.

Le indagini per risalire alle motivazioni che hanno spinto il 28enne a togliersi la vita

Gianmarco si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Ora ai Carabinieri spetta il compito di cercare di ricostruire le ultime ore di vita del giovane per capire quale sia stata la motivazione che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita. Intanto il corpo del 28enne è stato trasportato nell’ospedale di Frosinone, lo Spallanzani, a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere di svolgere esame autoptico.