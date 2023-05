Neo sposa italiana perde la fede nell’oceano: ritrovata da una canadese e restituita grazie ai social

Storia a lieto fine per una neo sposa di Cassino che aveva perso la fede nunziale durante la luna di miele in Messico. Anello che è stato ritrovato da una coppia canadese che attraverso i social l’ha poi restituito ai legittimi proprietari. Protagonisti della romantica vicenda due coppie. Da un lato i novelli sposi Gaetano Rossi e Licia Pietroluogo e dall’altro, una coppia di lunga data: Keith e Karen Bratt, canadesi della provincia di occidentale dell’Alberta.

La luna di miele e lo smarrimento della fede nunziale

Sposatisi lo scorso 24 aprile, Licia e Gaetano erano partiti per la luna di miele. La loro meta era un resort sull’oceano in Messico qui però Licia con un tuffo aveva perso la fede disegnata dal marito. La coppia non aveva avuto il tempo di cercarla per bene in quanto doveva ripartire per il Canada. Keith Bratt invece aveva fatto il viaggio opposto ed era andata in Messico per festeggiare il 30esimo anniversario di matrimonio. Lo stesso giorno dello smarrimento della fede, la donna – appassionata di immersioni – aveva fatto un tuffo nell’oceano notando sul fondo brillare l’anello. Quest’ultimo si trovava a quasi cinque metri dal fondo della superficie e poi, con l’aiuto di una guida locale è riuscita a recuperarlo.

Le ricerche

Keith guardando la fede ha notato il nome impresso all’interno e la data delle nozze. Scattata subito la ricerca tra gli ospiti del resort che non ha dato i frutti sperati, la coppia ha poi usato i social al fine di ritrovare i novelli sposti e restituire loro quanto perduto. L’11 maggio scorso Bratt ha pubblicato le foto dell’anello su Facebook. Il post è diventato subito virale: migliaia i commenti ed oltre 200 le condivisioni.

Il post su Facebook

Dopo circa due giorni, Licia Pietroluogo che nel frattempo era arrivata in Canada per fare visita ai parenti in Quebec, ha visto il post su Facebook e si è commossa. I familiari della donna si sono messi in contatto con Keith. I novelli sposi intanto erano tornati in Italia ma poi, si sono parlati al telefono ed anche se dovranno aspettare un po’ per riavere l’anello il peggio è passato. Spedito al cugino di Licia in Quebec, quest’ultimo lo porterà con sé in Italia a giugno.