Muore per un incidente di caccia: perde la vita un 60enne

Doveva essere una domenica all’insegna della caccia, esplorando le zone di montagna nella provincia del frusinate. Così non è stato per un uomo di mezz’età, che per eventi ancora da comprende pienamente, ha perso la vita. Le poche e frammentarie dei testimoni, parlano di un incidente durante le operazioni di caccia. A complicare il caso, è il luogo dov’è avvenuto l’incidente fatale per il cacciatore: una zona remota di Montecassino.

L’incidente di caccia a Montecassin0

L’incidente sarebbe avvenuto all’interno delle aree forestali di Montecassino, all’altezza dei boschi tra il cimitero Polacco e il Monastero di Santa Maria dell’Albaneta. A perdere la vita in dinamiche ancora tutte da chiarire, sarebbe stato un cacciatore residente nel Comune di Cassino. L’uomo, che al momento del decesso aveva 60 anni, sarebbe morto durante lo svolgimento di una battuta di caccia, finita male vedendo il tragico epilogo.

Sono poche le testimonianze di tale tragedia, con situazioni che andranno verificate e ricostruite dagli inquirenti. Sembrerebbe certo come il signore, vittima dell’incidente, si sarebbe inoltrato all’interno della foreste di Cassino, arrivando addirittura in punti sconsigliati per motivi di sicurezza e definiti “remoti” dalla stessa cittadinanza locale. Un dato questo confermato anche dalle operazioni di salvataggio, che stanno trovando numerose difficoltà nel ritiro della salma dell’uomo.

In merito, sul posto sarebbero arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un personale sanitario del 118. Gli stessi paramedici avrebbero provato a soccorrere sul posto una persona, ma non è ben chiaro se abbiano provato a rianimare la vittima o addirittura ci sia un altro ferito all’interno di questo drammatico incidente. Dai dati rinvenuti sul posto, è certo solamente del decesso legato al cacciatore 60enne, avvenuto all’interno dell’area dell’Albaneta: la zona sarebbe un fitto bosco, situato tra il cimitero di guerra e quello che viene definito dalla cittadinanza locale come il Monastero di Montecassino.