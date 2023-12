Rallenta sull’A1 per evitare la Polizia: in auto 26kg di droga

Autostrada di Cassino, arrestato un uomo per detenzione di stupefacenti. Il controllo sull’A1: aveva 26 Kg di droga sotto il sedile.

Un sabato qualunque diventa giornata da dimenticare per un uomo in viaggio sull’Autostrada A1 – direzione Cassino – il motivo è sotto il sedile della sua auto. 26 Kg di droga sono stati rinvenuti dalle autorità. Il sequestro al posto di blocco dopo aver appurato la detenzione e il traffico di sostanze: tutto è avvenuto in pochi istanti, il motivo che ha indotto la polizia a controllare meglio è relativo alla condotta del guidatore.

Autostrada di Cassino, 26 chili di hashish al posto di blocco: arresto e sequestro della vettura per un uomo

A bordo di una Renault Twingo, non appena si è reso conto di doversi fermare al posto di blocco, ha modificato la propria velocità di crociera. Cambiare andatura, però, non è servito. Al momento dello stop – intimato dalle forze dell’ordine – l’uomo non solo non ha saputo rispondere con dovizia alle delucidazioni chieste dagli agenti. Nessun riferimento preciso al possesso dell’auto, né tantomeno dettagli sul tragitto di percorrenza. L’uomo ha anche fatto in modo che gli agenti controllassero il veicolo: sono entrati nell’abitacolo e hanno riscontrato dei tagli anomali sulla moquette del sedile.

Aperto il varco che sembrava essere a vista d’occhio, le sostanze sono apparse in tutta la loro specificità: 26 chili di hashish sotto il sedile e vicino ai bulloni di ancoraggio. Risultava fossero stati svitati più volte. L’uomo è stato, quindi, portato immediatamente alla casa circondariale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria.