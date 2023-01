Precipita dal balcone di casa, muore la professoressa Concettina Marchione: aveva 63 anni

Tragedia nel Comune di Sora, dove per un drammatico incidente è venuta a mancare la professoressa Concettina Marchione. La signora di 63 anni, per ignoti motivi è precipitata dal proprio balcone di casa, in una caduta che è risultata fatale per la sua vita. Inutili i soccorsi sul posto, che hanno potuto accertare solamente la morte sul colpo della nota docente.

Professoressa cada dal balcone di casa e muore

La professoressa Marchione era conosciuta nella zona di Sora, in quanto era stata ex docente di Educazione Fisica all’interno delle scuole. Prima di morire, viveva con la propria famiglia. Saranno da chiarire le motivazioni che hanno portato al fatale incidente, che ha ucciso la donna sul colpo. Dalle prime ricostruzioni emerse dagli inquirenti e poi dalle testimonianze, il corpo della signora 63enne è stato ritrovato all’interno del cortile condominiale. Il corpo era probabilmente già senza vita al momento del ritrovamento, come hanno dimostrato anche i soccorsi arrivati sul posto, che non hanno potuto nulla per rianimarla.

Il dramma si sarebbe venuto a creare poco dopo l’ora di pranzo. Infatti, per qualche motivo ancora pienamente d’accertare, la donna sarebbe caduta dal proprio balcone di casa. La signora avrebbe fatto un volo di diversi metri, considerato come il proprio appartamento era situato al secondo piano della palazzina in cui risiedeva. Occorsi sul posto i paramedici del 118, hanno potuto constatare solo il decesso della nota professoressa. Sul posto anche i Carabinieri della Caserma di Sora, che dovranno risolvere le motivazioni dietro la morte della donna.

La professoressa, che si occupava di Educazione Fisica, fino a qualche tempo prima era tra le docenti presenti all’interno del polo liceale “Vincenzo Simoncelli”. La notizia ha sconvolto tutta la comunità cittadina del Comune, toccando in particolare l’animo dei suoi ex studenti, in quanto i ragazzi erano molto legati alla figura della loro cara professoressa di ginnastica.