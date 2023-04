Non trova il comandante e sferra un pugno all’usciere: paura in Comune, 50enne nei guai

Doveva risolvere una questione privata e stava cercando il comandante della Polizia Locale quando, non trovandolo, ha dato in escandescenza iniziando ad urlare e a prendersela con i presenti. Ma non solo. La sua ira sembrava non conoscere fine e nonostante l’apparente dietro front, fine l’uomo ha poi pensato bene di riversare il proprio malumore su un dipendente comunale finito a terra con un pugno. Subito giunti sul posto i carabinieri, ora l’aggressore rischia di essere denunciato.

L’escalation di rabbia e l’aggressione in Comune

I fatti sono avvenuti ieri, in tarda mattinata, presso il comune di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Qui un 50enne del posto si è recato nell’ufficio comunale di via Roma cercando il comandante degli agenti della Polizia Municipale che, tuttavia, in quel momento non era nell’edificio. Non si conosce la questione al centro della vicenda ma considerando la reazione dell’uomo, non giustificabile, per lui doveva avere una certa rilevanza. Infatti, non trovando il comandante della municipale, l’uomo ha iniziato a gridare e a prendersela con i presenti. Come se questo non fosse sufficiente, il 50enne ha poi riversato le proprie ire su un dipendente comunale, colpito da un pugno in pieno viso.

Il pugno all’usciere e la denuncia

Stando a quanto si apprende, l’esatta dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri, l’uomo è arrivato in Comune già alterato. Poi, a seguito del mancato incontro con il comandante, la rabbia è esplosa in modo innegabile. Urla, insulti, l’uomo stava andando via dall’edificio in preda ad un visibile disappunto quando avrebbe poi fatto un passo indietro per rivendicare le sue richieste. A quel punto l’usciere, un uomo di 45 anni, ha cercato di faro ragionare ma la risposta è arrivata a suon di pugni. Colpito in pieno volto, immediato l’arrivo dei carabinieri sul posto. Giunta anche un’ambulanza che ha condotto il malcapitato in ospedale. Ora il 50enne rischia una bella denuncia.