Parroco scopre ragazzini a rubare in Chiesa, loro lo picchiano: aggressione choc in Provincia di Roma

Un’aggressione vigliacca. Non si può commentare in altro modo quanto accaduto in provincia di Roma una settimana fa – siamo a Cave, comunità di poco più di 10.000 anime non distante da Valmontone – ai danni del Parroco della Chiesa cittadina. Il Sacerdote aveva sorpreso tre persone, sembrerebbe tre ragazzini di cui uno soltanto maggiorenne, a rubare nella parrocchia: e loro, anziché fuggire, hanno pensato bene di aggredirlo e malmenarlo.

Prete aggredito a Cave (Roma)

Secondo quanto ricostruito il vice parroco Don Fabrizio – era sabato scorso, 18 marzo – aveva sorpreso i giovani, probabilmente minorenni, intenti a scassinare la cassetta delle offerte; a quel punto il trio se l’è presa con il prete picchiandolo in malo modo. Il religioso, alla fine, ha riportato diversi lividi e contusioni ma fortunatamente non ha riportato conseguenze più gravi. L’indignazione per l’accaduto tuttavia chiaramente resta.

“Inaccettabile l’aggressione a Don Fabrizio”

Anche nella cittadina adesso si chiedono azioni concrete per evitare che simili episodi possano ripetersi. Del resto lo choc per quanto accaduto a Don Fabrizio Micocci, questo il nome del religioso, non è passato inosservato anche se qualcuno sottolinea il “ritardo” con cui ci si è accorti della gravità dell’episodio. A denunciare per primo pubblicamente l’aggressione è stato l’Avvocato di zona, molto impegnato nel sociale, Alessandro Pasquazi in un video diventato ben presto virale (lo trovate qui): “Non possiamo fingere che sia tutto normale – ha dichiarato al quotidiano romano – ricordo che nel ’97 sconosciuti entrarono nella notte nella Chiesa di Santa Maria (la stessa dove si è verificata l’aggressione di sabato scorso) per rubare le offerte. Il giorno dopo il Paese intero era in Piazza: perché stavolta non è successo?“. In uno dei gruppi su Facebook qualcuno, ad ogni modo, si interroga sulle azioni da mettere in campo per non far passare nell’ombra l’episodio: “Vorrei riprendere il video dell’avvocato Pasquazi oltre per sottolineare la vile aggressione nei confronti di don Fabrizio, ma anche per alzare l’asticella di attenzione nel compiere azioni preventive che portino a ostacolare azioni criminali come queste. Quali posso essere proposte da parte vostra per contrapporsi al degrado morale e umano nella nostra Cave?“.