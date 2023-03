Grosso incendio a Cave: brucia un fienile, distrutta struttura di 1.000 mq (FOTO)

Spaventoso incendio nella notte. A fuoco un fienile a Cave, in Provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno impiegato tutta la notte per domare le fiamme. Completamente distrutta la struttura. In corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Fortunatamente nella circostanza nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio a Cave nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2023

Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo 2023. Immediatamente è scattato l’allarme: la sala operativa del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha inviato sul luogo dell’incendio, in località Contrada Casali al civico n. 13, nel Comune di Cave, due squadre e due autobotti. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte: le fiamme hanno completamente distrutto la struttura grande circa mille metri quadrati in cui erano contenute delle rotoballe. Ingente il danno economico subito dai proprietari.

Incendio in un appartamento a Roma: distrutta la cucina, fumo e fiamme dalla finestra (FOTO E VIDEO) (ilcorrieredellacitta.com)

Incendi a Roma e Provincia negli a marzo

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi eseguiti a Roma e Provincia dai Vigili del Fuoco. Due giorni fa un grosso incendio ha interessato il Municipio VII della Capitale, tra i quartieri Don Bosco e Cinecittà coinvolgendo un appartamento di Via Guido Zanobini 66. Il rogo sarebbe scaturito da un asciugacapelli lasciato inavvertitamente acceso. Sempre il 14 marzo un altro episodio è stato registrato nel campo nomadi di Via Candoni: a bruciare spazzatura e materiali di scarto. Lunedì scorso invece, 13 marzo, un incendio è scoppiato nella zona di Ponte Galeria: a bruciare la cucina di un appartamento al cui interno si trovava una donna, poi tratta in salvo dai Vigili del Fuoco.

Violento incendio a Roma in un’abitazione occupato da senzatetto: evitata l’eplosione, era pieno di bombole GPL (ilcorrieredellacitta.com)