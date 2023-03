Incendio nella notte a Ponte Galeria: va a fuoco la cucina, donna salvata dai Vigili del Fuoco

Paura nella notte a Ponte Galeria teatro di un incendio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Al momento dello scoppio del rogo in casa era presente una donna che è stata portata in salvo.

Incendio a Ponte Galeria nella notte tra domenica e lunedì

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 00:50 di stanotte al piano terra di un’abitazione situata in Via Antonio Tadini al civico 80. Stando a quanto ricostruito il rogo avrebbe interessato parte della cucina: la donna che si trovava all’interno è stata soccorsa ed estratta dai Vigili del Fuoco (provenienti dal distaccamento della Pisana, ndr). Le sue condizioni di salute sarebbero buone. In fase di accertamento le cause dell’incendio. L’appartamento, al termine delle operazioni di spegnimento, non avrebbe riportato danni strutturali.ù

Metro A interrotta oggi a Roma per tentato suicidio

Ma questo non è stato l’unico intervento di soccorso effettuato dai Vigili del Fuoco. Stamani infatti un altro allarme è scattato a Roma, stavolta alla fermata della metropolitana Cipro (Linea A): qui un uomo si è lanciato sui binari tentando di togliersi la vita. Il macchinista, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto e lo ha investito. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro: i pompieri hanno estratto l’uomo da sotto al treno, anche con l’ausilio del Carro Sollevamenti, per fortuna ancora vivo, ma in condizioni gravissime. L’uomo è stato portato in codice rosso in ospedale in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro.

