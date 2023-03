Roma, finiscono contro un muro di cinta: 2 incidenti in meno di 12 ore in via Giovanni Conti (VIDEO)

Due incidenti nel giro di 12 ore, nello spazio di 300 metri. all’incrocio tra via Giovanni Conti con via delle Isole Curzolane e in via Val Melaina incrocio con piazzale Ionio. In questo secondo caso, sue auto si sono scontrate all’altezza della rotatoria, una Bmw e una Huyndai. Una delle due auto a causa dello scontro si è cappottata. Dai primi rilievi sembrerebbe che una delle due vetture sia passata con il semaforo rosso, ma le indagini sono attualmente in corso da parte della Polizia locale di Roma Capitale

Ieri sera un altro incidente sempre sulla stessa strada

Ma già ieri sera, 11 marzo, sempre nella stessa zona, a pochi metri di distanza, precisamente all’incrocio tra via Giovanni Conti e via delle Isole Curzolane, si era verificato un altro sinistro stradale, per il quale sono accorse oltre alle forze dell’ordine anche i sanitari del 118. Purtroppo ancora non si conosce bene quale sia stata la dinamica di entrambi gli incidenti né quali siano allo stato attuale le condizioni di salute delle persone coinvolte.

I residenti sono rimasti sopresi dal fatto che nel giro di meno di 12 ore la stessa strada sia stata teatro di due incidenti stradali. Stamattina ad essere accorsi sono stati i sanitari del 118, gli uomini della Polizia municipale di Roma Capitale, il III Gruppo Nomentano, che hanno svolto tutti gli accertamenti utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dello scontro. Per alcuni dei feriti sono state necessarie cure mediche, anche se non sembra che si siano registrati feriti gravi, visto che si è trattato di medicazioni che i sanitari del 118 hanno svolto sul posto.

Gli uomini del III Nomentano hanno svolto i rilevi sul luogo del sinistro

Come di consueto, non solo rilievi stradali, ma anche audizione dei testimoni che erano presenti al momento dell’impatto e hanno assistito alla sequenza dei fatti. Le indagini vanno avanti sempre al fine di stabilire se sussistano responsabilità ed eventualmente a chi siano da addebitare.

Si tratta di uno dei tanti incidenti che si sono verificati nelle ultime ore sulle strade di Roma, uno dei tanti mortale, nel quale ha perso la vita Davide Rota. L’incidente mortale è avvenuto venerdì mattina in via di Vermicino, all’altezza del civico 324. È qui che, per cause ancora tutte da accertare, tre veicoli si sono scontrati e il 43enne originario di Sondrio non ha avuto scampo.