Terribile incidente tra tre veicoli: Davide Rota muore a 43 anni

Si chiamava Davide Rota l’uomo che venerdì mattina ha perso la vita in un terribile incidente stradale. In quella scia di sinistri che sembra non voglia arrestarsi. L’uomo, originario di Sondrio, viveva da tempo a Roma, dove lavorava come cameriere. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza sui social, lì dove chi lo conosceva ha voluto dedicargli l’ultimo messaggio. Tra rabbia e incredulità.

Incidente mortale in via di Vermicino

L’incidente mortale è avvenuto venerdì mattina in via di Vermicino, all’altezza del civico 324. È qui che, per cause ancora tutte da accertare, tre veicoli si sono scontrati. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a Davide Rota, di 43 anni: lui è morto lì, sul colpo, nonostante i disperati tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarlo e mantenerlo in vita. Ora bisognerà indagare, capire cosa sia successo: spetterà agli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale.

I messaggi di cordoglio per Davide Rota

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, le bacheche social sono inondate di affetto. “Ci hai lasciato un vuoto enorme” – scrivono gli amici che ricordano il 43enne Davide Rota sempre con il sorriso, generoso, altruista e con una ‘parola di conforto per tutti’. Lui, conosciuto anche come il ‘vichingo’, era sempre allegro, mai triste. E proprio pochi giorni fa a un’amica aveva detto, come racconta lei sui social, di non aver paura di morire. “Esiste l’aldilà” – diceva Davide. Che venerdì mattina ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale.

Pochi giorni fa un incidente mortale a Santa Marinella

Quello in cui ha perso la vita Davide Rota è, purtroppo, solo l’ultimo incidente mortale sulle strade del Lazio in ordine di tempo. Il 7 marzo scorso a Santa Marinella, sul litorale, un ragazzo che aveva compiuto 31 anni proprio quel giorno ha perso la vita, in via IV novembre, all’altezza del civico 11. È qui che il giovane, a bordo della sua auto, ha perso il controllo della vettura. E si è schiantato contro un muro di cinta che costeggiava la strada. In macchina con lui un amico, che è stato portato in codice rosso in ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Per il 31enne, invece, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di soccorso e rianimazione è stato vano.