Roma, terribile scontro tra tre veicoli: morto 43enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto questa mattina ed è costato la vita ad un uomo. A scontrarsi – per cause ancora in via di accertamento – tre veicoli. Sul posto per tutti i rilievi del caso la Polizia Locale che sta attualmente conducendo le indagini al fine di determinare con chiarezza la dinamica dell’incidente.

Incidente sul lavoro a Roma, operaio rimane schiacciato dai mezzi per il cemento: salvato dai Vigili del Fuoco

L’incidente in via di Vermicino

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Siamo in via di Vermicino 324 quando – per cause in via di accertamento – tre veicoli si sono scontrati. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 43 anni. Scattato l’allarme, sono giunti sul posto i sanitari del 118 che, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Presenti inoltre anche gli agenti della Polizia Locale, X Gruppo Torri, che stanno tuttora svolgendo le indagini per andare a fondo nella vicenda e comprendere la dinamica del terribile sinistro. Al momento l’identità della vittima e quella delle altre persone coinvolte nell’incidente non è nota.

Seguiranno aggiornamenti