Incidente sul lavoro a Roma, operaio rimane schiacciato dai mezzi per il cemento: salvato dai Vigili del Fuoco

Incidente sul lavoro a Roma, operaio rimane schiacciato dai mezzi che gettano cemento: salvato dai Vigili del Fuoco. Il fatto è accaduto nella zona di Scalo San Lorenzo, con l’uomo che stava armeggiando con i mezzi che gettano cemento, probabilmente per lavori stradali o edili. Lavorando su due macchine per compiere questo lavoro, la gamba del lavoratore sarebbe rimasta schiacciata, procurandogli una ferita e richiedendo l’intervento dei soccorsi per essere liberato.

Incidente sul lavoro a Roma, schiacciata la gamba di un operaio

L’incidente sarebbe avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 16. Qui, un operario di 45 anni sarebbe rimasto ferito durante l’utilizzo di macchinari per la creazione del cemento. Sentendo la dinamica dell’incidente, l’operaio sarebbe rimasto schiacciato all’interno di questi due macchinari, utili per gettare il cemento, con la propria gamba. Lo schiacciamento avrebbe comportato, di conseguenza, una ferita all’arto del lavoratore, oltre l’impossibilità a muoversi.

Per salvargli la vita, all’interno del cantiere sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco, che nel giro di pochi minuti hanno liberato l’uomo bloccato nei macchinari. Dopo l’intervento dei pompieri, il soggetto è stato visitato dai paramedici occorsi sul suo posto di lavoro, che hanno optato per il trasferimento in “codice giallo” presso il vicino ospedale San Giovanni di Roma. Qui, gli verranno effettuati i controlli sullo stato di salute, anche se nulla fa ipotizzare che sia in pericolo di vita-

L’incidente occorso nella zona di Scalo San Lorenzo, dovrà essere analizzato dagli inquirenti. Capire, anzitutto, come l’uomo sia potuto rimanere bloccato all’interno di quei due macchinari, che solo un miracolo oltretutto ha evitato che potessero schiacciarlo in ulteriori parti del corpo e farlo perire sotto i colpi delle ferite riportate. Si sottolinea, poi, come in Italia si sia verificato l’ennesimo caso di incidente sul posto di lavoro, con le indagini che dovranno chiarire anche se l’operaio lavorava in piena sicurezza sulla propria mansione.