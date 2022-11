Incidente sul lavoro a Guidonia, operaio cade da un tetto: morto a 41 anni

Un operaio è caduto da un tetto di un capannone questa mattina, 2 novembre 2022. Il sinistro fatale è avvenuto in via Antonio Fogazzaro a Guidonia, in provincia di Roma. L’uomo, un 41enne romano, è precipitato da sette metri di altezza.

Incidente sul lavoro a Guidonia: muore a 41 anni

L’infortunio mortale è accaduto questa mattina a Guidonia, dove l’operaio, dipendente di una ditta edile, stava lavorando alla copertura di un capannone in corso di manutenzione. L’uomo è caduto da un’altezza di 7 metri. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il tetto del capannone abbia ceduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, in seguito a una segnalazione, e il personale dello Spresal Asl Roma 5 Tivoli. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, l’uomo è morto sul colpo. La salma è stata sottoposta a sequestro dall’autorità giudiziaria che ha chiesto venga eseguito l’esame autoptico. Si indaga per determinare le cause dell’incidente mortale sul lavoro.