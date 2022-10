Incidente mortale a Ostia: la vittima è una 23enne americana

Prima il violento impatto contro un’auto, poi la corsa disperata in ospedale. I medici che tentano di fare il possibile e il cuore della ragazza che smette di battere , nonostante i disperati tentativi di rianimazione, dopo quel terribile incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 19, a Ostia, sul lungomare Caio Duilio, all’altezza del semaforo in direzione Piazza Sirio. La vittima è una ragazza americana, che purtroppo ha avuto la peggio nel drammatico scontro.

La dinamica dell’incidente mortale a Ostia

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto, una Nissan Pulsar, e una moto Honda Nc 700. La ragazza viaggiava sul mezzo a due ruote con un 21enne, ma per lei purtroppo l’impatto con la vettura è stato terribile: il conducente è stato trasportato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, lei invece al Grassi di Ostia. Dove poco dopo, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, è morta.

Ora spetterà ai caschi bianchi del X Gruppo Mare fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In cui ha perso la vita un’altra giovane ragazza.

Giovani vite spezzate

Sembra non esserci davvero fine e sempre più giovani, chi per incidenti stradali chi sul lavoro, perdono la vita. Nelle ultime ore sulle strade di Roma sono morti due ragazzi: la 23enne americana ieri a Ostia, e Gabriele Regini, il giovane che aveva da poco compiuto 21 anni e che sabato mattina, all’alba, ha perso la vita a bordo della sua auto ad Acilia. A questa terribile conta si aggiunge anche Stefano Mizzoni, l’operaio di 21 anni che venerdì scorso, mentre lavorava, è precipitato dal nastro trasportatore: i medici hanno fatto di tutto, ma dopo giorni di agonia il 21enne è morto.