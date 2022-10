Terribile incidente a Ostia, scontro auto-moto: morta 23enne

Non c’è tregua e quasi all’ordine del giorno a Roma si registrano incidenti. Spesso, purtroppo, mortali. L’ultimo, in ordine di tempo, ieri sera a Ostia, intorno alle 19, sul lungomare Caio Duilio: è qui che un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. Ed è qui che una ragazza di appena 23 anni ha perso la vita.

Incidente mortale a Ostia

L’impatto è stato terribile e ad avere la peggio, purtroppo, è stata la ragazza di 23 anni, che viaggiava sulla moto con un giovane di 21 anni. Il conducente è stato trasportato al Sant’Eugenio, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre lei all’Ospedale Grassi di Ostia, dove poco dopo è morta: il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile.

Le indagini

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare: spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo (e purtroppo) incidente mortale. Che ha visto coinvolti un’auto, una Nissan Pulsar, e una moto Honda.

Solo pochi giorni fa un incidente mortale ad Acilia

Solo qualche giorno fa ad Acilia, sempre nel X Municipio, un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale. Lui si chiamava Gabriele Regini, aveva da poco compiuto 21 anni e sabato mattina all’alba, intorno alle 6, è morto, a bordo della sua auto, in Via di Saponara. Il giovane ha perso probabilmente il controllo della vettura, poi si è schiantato contro un muro di cinta di un’abitazione. E la sua auto è finita nel canale di scolo che costeggia la strada. Un impatto violento che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.