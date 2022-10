Incidente mortale ad Acilia: la vittima è Gabriele Regini, aveva da poco compiuto 21 anni

Si chiamava Gabriele Regini il ragazzo di soli 21 anni, peraltro compiuti da poco, morto stamattina all’alba ad Acilia. Fatale per lui l’impatto contro un muro in Via di Saponara intorno alle 6.00. Inutili purtroppo i soccorsi con il giovane che è deceduto poco dopo l’arrivo in Ospedale.

La dinamica

Gli accertamenti in merito all’accaduto proseguono tuttora. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che il 21enne abbia perso improvvisamente il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Renault Modus, finendo prima contro il mura di cinta di un’abitazione e poi nel canale di scolo che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare. Sempre nel X Municipio stanotte, lo ricordiamo, si è verificato un altro grave incidente con protagonista sempre un giovanissimo, con quest’ultimo finito in codice rosso dopo uno schianto avvenuto tra un’auto e una moto.

Chi era la vittima dell’incidente in Via di Saponara