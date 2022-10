Ostia: schianto auto-scooter, coinvolti giovanissimi. Uno è grave

Brutto incidente nella tarda serata di ieri poco prima della mezzanotte a Ostia. A scontrarsi sono state un’auto e uno scooter. Coinvolti tutti giovanissimi. Il sinistro è avvenuto lungo Via dei Pescatori nei pressi dell’intersezione con Via Mar dei Coralli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e una Volante della Polizia di Stato.

Incidente a Ostia venerdì sera

L’incidente ha coinvolto una Mercedes A180 e un Honda SH. Due le persone rimaste ferite: una, il conducente dell’autovettura, è stata portata in codice azzurro all’Ospedale Grassi di Ostia. L’altra, il centauro, ha riportato invece ferite più gravi ed è stata portata in codice rosso sempre all’ospedale del litorale. Attualmente non ci sono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

La testimonianza

Sul posto era presente anche una signora che, transitando proprio in quel momento, si è fermata a prestare soccorso. La testimonianza è stata postata in uno dei gruppi social della zona: “Uno dei centauri, di 17anni, è stato portato in Ps con ambulanza, vigile ma con evidente frattura della gamba sinistra“, racconta. “L’altro, di un anno più piccolo, aveva solo il naso escoriato e sono rimasta con lui fino all’arrivo della mamma. Anche l’autista, di 19 anni, era scioccato ma stava bene. Vorrei sapere se qualcuno conosce i ragazzi come stanno. Grazie, io sono andata via dopo l’arrivo dei genitori e dell’ambulanza”. Ieri, lo ricordiamo, un altro terribile sinistro si era verificato in via Agostino Chigi a Ostia Antica e aveva provocato il ferimento in modo serio di due persone.