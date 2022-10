Incidente a Roma, scontro tra due auto: ferito gravemente un uomo

La strada chiusa per diverso tempo, il tam tam sui social per allertare i residenti della zona, il quartiere Settecamini. Sì, perché è lì che ieri sera, intorno alle 20.35, due auto si sono scontrate: l’incidente è avvenuto in via di Casal Bianco, all’incrocio con via Marco Simone.

L’incidente di ieri a Settecamini

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due auto: una Toyota Aygo e una Fiat 500. Ad avere la peggio, nel violento impatto, è stato il conducente della Toyota, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Meno grave l’automobilista che viaggiava sulla Fiat 500, un uomo italiano trasportato in codice giallo al Policlinico Casilino.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, ma spetterà ai caschi bianchi del Gruppo Tiburtino fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica.