Roma, terribile incidente all’imbocco dell’A24: morte due 25enni turiste belghe

Tremendo incidente nella sera di sabato 8 ottobre sull’autostrada A24 Roma-Teramo. Lo scontro è costato la vita a due ragazze belghe di 25 anni, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 22:35 al bivio tra la complanare e la direzione GRA.

La strada è stata immediatamente chiusa per consentire i soccorsi, ma nonostante i tentativi di salvare la vita alle due ragazze, non c’è stato nulla da fare. Le condizioni delle due giovani turiste erano troppo gravi: sono morte pochi istanti dopo. Le due giovani viaggiavano su un taxi.

Leggi anche: Incidente mortale a Civitavecchia: la vittima è Marco Rossetti

L’incidente mortale

Non si hanno ancora i particolari sullo scontro, che è stato devastante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto le due ragazze dalle lamiere. Oggi pomeriggio sul luogo dell’incidente c’è stato un nuovo sopralluogo per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Mentre in Italia ancora la notizia non si era diffusa, sui Facebook gli amici e i parenti hanno riempito di messaggi di cordoglio i profili delle due ragazze. “Oddio, è davvero incredibile quanto sia ingiusta la vita”, scrive Tjorven, riferendosi al fatto che le due amiche erano finalmente riuscite a farsi una vacanza a Roma. Le due ragazze erano arrivate da poco nella Capitale.

Leggi anche: Terribile incidente a Roma tra due auto: una sbanda e investe una donna, è gravissima

I messaggi di cordoglio

“Ho sentito le autorità italiane, ma neanche loro sanno come sia potuto accadere l’incidente. Ecco perché domenica pomeriggio si è tentato di fare una ricostruzione, ma è ancora presto per avere risposte”, ha affermato il sindaco di Menen Eddy Lust. Wibe, una delle ragazze, era attiva nel settore della ristorazione a Menen. “Abbiamo appreso che una delle nostre dipendenti è morta in un incidente d’auto la scorsa notte. Tu, la donna sempre sorridente, amica di tutti”, hanno scritto i loro datori di lavoro sulla propria pagina Facebook. E poi, rivolgendosi ai clienti: “Hai mai assaporato la passione nei nostri piatti? Ci sono buone probabilità che questi siano stati preparati dalla nostra super chef”. Poi tornano a parlare con la ragazza appena morta. “Ci hai insegnato tanto. Grazie per quello che eri, grazie per averci fatto conoscere, grazie per tutto”.